El gobierno extremeño estima en 48,3 millones el impacto de sus rebajas fiscales para 2027

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en la comparecencia para desgranar los Presupuestos de 2027. - ASAMBLEA DE EXTREMAURA

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impacto de las medidas fiscales incluidas en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027 alcanza los 48,3 millones de euros, en los que se incluyen los 8,5 millones por la nueva tarifa de los dos primeros tramos del IRPF, o la ampliación de las deducciones en materia de vivienda.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, ha desgranado este viernes las cuentas de la comunidad para el próximo año, que contemplan un incremento del 4,8 por ciento de los ingresos, y en este sentido ha señalado que es "el momento de seguir avanzando en lo importante", ha dicho, que es que "el dinero que generan los extremeños, se encuentre, se sitúe, en el bolsillo de los contribuyentes extremeños".

Al respecto, ha apelado al principio de progresividad, para recordar que a su llegada en 2023 la comunidad partía de una tarifa que "invertía la consecución de este principio", con los dos tipos más altos de todo el país para los dos niveles de renta más bajos, y que ahora, al situarse al 7,5% y al 9,5%, los contribuyentes extremeños "van a tributar en el IRPF con los tipos más bajos de todo el país".

Con esta rebaja se va a devolver a los contribuyentes extremeños, ha insistido, 8.424.623 euros en el IRPF, atendiendo así al cumplimiento de los principios de igualdad, de justicia y de progresividad.

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