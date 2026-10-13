El Gobierno de Guardiola destaca su respuesta ante la pobreza y la exclusión con "hechos" en los presupuestos

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha destacado la respuesta que el Gobierno de María Guardiola viene ofreciendo con "hechos, medidas y cifras" en los presupuestos regionales ante las cifras de pobreza y exclusión social desde que accedió al poder en 2023.

Así, ha remarcado que "las cifras no mienten", sino que "son objetivas", y evidencian que desde que gobierna Guardiola en Extremadura se viene aplicando "mayor dotación presupuestaria en cada una de esas anualidades" para lo que es "la máxima preocupación de los ciudadanos extremeños y los ciudadanos también del país", que son "los servicios públicos fundamentales, la sanidad, que es la educación, y los servicios sociales".

"Insisto, con datos objetivos, con cifras, con dotación presupuestaria, con medidas, con prestaciones, con ayudas que este Gobierno ha realizado desde su llegada en el año 2023", ha insistido Elena Manzano, quien también ha adelantado que esta misma respuesta se contemplará también en los Presupuestos extremeños para 2027 que serán presentados "dentro de muy poco".

De este modo ha respondido la portavoz de la Junta a preguntas de los medios este martes en Mérida -- tras el Consejo de Gobierno autonómico-- sobre las cifras recogidas en el Informe Arope correspondiente en 2025 elaborado por EAPN, y que establece que el 30,4 por ciento de la población de Extremadura estaba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a unas 320.000 personas, y se sitúa 4,7 puntos por encima de la media estatal (25,7 por ciento).

Este porcentaje de la tasa Arope del 30,4 por ciento en 2025 supone un descenso de 2 puntos con respecto al años 2024.

Por su parte, la tasa de pobreza alcanza el 26,2 por ciento en 2025 en Extremadura, lo que supone unas 276.000 personas, y aunque desciende 1,3 puntos respecto a 2024, continúa 6,7 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19,5 por ciento, según el Informe Arope correspondiente en 2025 elaborado por EAPN.