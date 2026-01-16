El gobierno de Mérida encara 2026 ya con deuda cero municipal y 40 millones en depósitos para seguir transformando

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el balance de gestión municipal de 2025, junto a otros integrantes de su equipo de gobierno - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Mérida encara el año 2026 ya con deuda municipal cero y con más de 40 millones de euros en depósitos bancarios en el consistorio, lo que permitirá seguir "transformando" y "cambiando a mejor" la ciudad.

Así, con unas expectativas "alentadoras" y "maravillosas" para 2026, el ejecutivo municipal socialista se compromete a seguir dejándose la "piel" para mantener el "buen camino" que experimenta la ciudad en materia económica, laboral o industrial, entre otras.

De este modo lo ha defendido el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante un desayuno informativo este viernes en la capital extremeña para hacer balance de la gestión municipal en 2025 y plantear expectativas para 2026.

"Tenemos futuro, proyecto, rumbo", ha espetado en una comparecencia en la que también ha remarcado que actualmente está cumplido ya el 74 por ciento del programa con el que el PSOE concurrió a las últimas elecciones municipales en la ciudad.

"Mi compromiso y el de mi equipo de Gobierno en el ayuntamiento ha sido y será el de seguir transformando la ciudad de Mérida, seguir cambiándola a mejor y nos vamos a dejar la piel por afianzar a la ciudad, a la capital autonómica, como la ciudad referente en Extremadura", ha subrayado.

