El Gobierno otorga una ayuda de 6 millones a la Junta para mejorar las avenidas de España y Martín Palomino en Plasencia

Mapa de las actuacionesen Plasencia - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID/MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 6 millones de euros a la Junta de Extremadura para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia (Cáceres).

La actuación se ubica entre los kilómetros 472,395 y 474,385 de esta vía, correspondiente a las avenidas de España y de Martín Palomino de la capital placentina.

Esta ayuda económica se distribuirá en dos anualidades, siendo la de 2025 de 500.000 euros y la de 2026 de 5,5 millones de euros. Así, estos 6 millones se suman al millón de euros ya concedido por este ministerio a la Junta, que fue repartido también en dos anualidades (500.000 euros en 2022 y otros 500.000 euros en 2023).

De esta forma, el montante global de estas subvenciones asciende a 7 millones de euros, informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN

Así, los trabajos permitirán transformar este eje viario, integrado en la actualidad en el entramado urbano del municipio y convertido en acceso principal al área industrial, donde la intensidad de tráfico, la falta de regulación de giros y la ausencia de acerados y zonas ordenadas de tránsito y estacionamiento dificultan la movilidad y generan problemas de seguridad vial.

Además, el deterioro de infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento o iluminación evidencia la necesidad de una actuación integral.

Para ello, se acometerán la ejecución de infraestructuras ciclistas, mediante una vía ciclista exclusiva en la avenida de España y un carril de circulación compartida con prioridad ciclista en la Avenida Martín Palomino. También la construcción de dos nuevas glorietas y la reforma de la ya existente para mejorar la regulación del tráfico.

Asimismo, la reordenación del estacionamiento y creación de nuevas bandas de aparcamiento; nuevos acerados accesibles y zonas ajardinadas; y la renovación y mejora de los servicios urbanos (abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, gas e iluminación).