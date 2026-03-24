El Gran Teatro de Cáceres abre sus puertas a los más jóvenes con visitas teatralizadas por su centenario - GRAN TEATRO

CÁCERES 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres continúa celebrando su centenario con una agenda llega de actividades que, en esta ocasión, está dirigida al público escolar y consiste en visitas guiadas teatralizadas que invitan a descubrir la historia del edificio, desde dentro y desde otro tiempo.

Durante las mañanas de los días 25 y 26 de marzo, alumnos de distintos centros educativos tendrán la oportunidad de adentrarse en los secretos del teatro a través de una experiencia escénica única. La actividad, concebida como un viaje en el tiempo, sitúa a los participantes en el momento previo a la inauguración del teatro.

En este recorrido al pasado, el que fue el arquitecto del Gran Teatro, Ángel Pérez Rodríguez, junto a su capataz de obra, reciben a una nueva cuadrilla de albañiles con la misión de terminar la construcción antes de que se levante el telón por primera vez.

A partir de ahí, los asistentes recorrerán las entrañas del edificio, descubriendo sus espacios, su historia y las huellas de estos 100 años de vida, según informa el teatro cacereño en nota de prensa.

Las visitas cuentan con cuatro pases diarios, un aforo limitado a un grupo por pase (equivalente a una clase), una duración aproximada de 40 minutos y están recomendadas para alumnado a partir de 10 años.

Esta iniciativa forma parte de la programación conmemorativa del centenario y busca acercar el patrimonio escénico a las nuevas generaciones de una forma viva, participativa y memorable.