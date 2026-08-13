Un guardia civil auxilia a un hombre y rescata a dos perros y dos gatos en un incendio en Madrigalejo

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio, junto con agentes de la policía local, han auxiliado a un hombre y ha rescatado a dos perros y dos gatos que se encontraban en el interior de una vivienda en la que se había declarado un incendio en Madrigalejo (Cáceres).

El agente se encontraba en el cuartel de la Guardia Civil cuando se recibió un aviso a las 9,50 horas alertando del incendio de una vivienda de la localidad, donde se encontraban sus moradores. A pesar de encontrarse fuera de servicio se desplazó hasta el lugar, junto a una patrulla de la Policía Local.

A su llegada, los agentes comprobaron que el incendio se localizaba principalmente en la zona de la cocina. En el interior de la vivienda se encontraba un hombre, marido de la alertante, por lo que los agentes accedieron al inmueble y auxiliaron al varón, poniéndolo a salvo en el exterior de la vivienda.

Posteriormente, los agentes volvieron a entrar en el domicilio para rescatar a los animales que permanecían en su interior, consiguiendo poner a salvo a dos perros y dos gatos.

Al mismo tiempo, la Central 062 movilizó a otras patrullas, que se encontraban próximas al lugar, para prestar apoyo. Al llegar a la vivienda, una de las patrullas intervino sobre el foco del incendio utilizando los extintores de los vehículos oficiales, logrando extinguir inicialmente el conato de incendio, hasta la llegada de bomberos del SEPEI de Cáceres, que se hicieron cargo de las labores de extinción, ventilación, inspección y aseguramiento del inmueble.

La Guardia Civil permaneció en el lugar prestando labores de seguridad, prevención y apoyo a los servicios de emergencia hasta la finalización de la intervención, dándose por extinguido el incendio pasadas las 11,00 horas.

Como resultado de la actuación, una persona ha sido auxiliada y evacuada del interior de la vivienda, y dos perros y dos gatos fueron rescatados y puestos a salvo.