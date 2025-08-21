La Guardia Civil inspecciona el incendio de Jarilla (Cáceres) con drones para detectar nuevos focos

La Guardia Civil inspecciona el incendio de Jarilla (Cáceres) con drones para buscar focos de calor - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Especial de Drones y Anti-Drones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (UAS C-UAS) y un Equipo Pegaso territorial, desplazado en apoyo, trabajan conjuntamente en el incendio forestal de Jarilla (Cáceres).

Su misión es coordinar los medios aéreos no tripulados, garantizando que se sigan las directrices de la Guardia Civil en el uso seguro de drones y controlando la zona frente a operaciones no autorizadas.

Para llevarlo a término, emplean drones de altas capacidades con cámaras térmicas e IR para la búsqueda de focos de calor y confeccion de mapeos del terreno.

De esta forma proporcionan información detallada y en tiempo real a los equipos de extinción, "al igual que instrucciones precisas para actuar con la máxima seguridad", informa la Guardia Civil.