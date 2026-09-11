La Guardia Civil interviene cerca de 2.300 prendas de ropa sin documentación en una tienda de Plasencia

Prendas de ropa intervenidas en Plasencia - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han intervenido cerca de 2.300 prendas de ropa, valoradas en 13.600 euros, que carecían de identificación de importador europeo y de documentación que acreditara su legal procedencia, tras una inspección de una tienda de ropa de la localidad cacereña de Plasencia.

La actuación se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, cuando los agentes realizaron una inspección en un establecimiento dedicado a la venta de productos textiles de Plasencia, en el que comprobaron la existencia de un gran número de prendas con procedencia de fuera de la Unión Europea, figurando en su etiquetado un país asiático como lugar de fabricación.

Esta mercancía quedó precintada e inmovilizada debido a las "carencias documentales y de identificación detectadas", y debido a que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción administrativa de contrabando, al tratarse de mercancía no perteneciente a la Unión Europea cuya lícita importación no pudo ser acreditada.

Por tanto, las prendas de ropa, con un valor aproximado de 13.600 euros, quedaron a disposición de la autoridad aduanera competente, para la adopción de las actuaciones pertinentes, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Cabe destacar que esta intervención se enmarca en las actuaciones de control e inspección desarrolladas por la Guardia Civil en materia fiscal, destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la comercialización e importación de productos y a prevenir la distribución de mercancías cuya procedencia o situación legal no pueda ser acreditada mediante la documentación exigible.