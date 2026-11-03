La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 75 años tras caer a un pozo en Cabeza del Buey

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 75 años tras caer este pasado lunes, día 2, a un pozo en la localidad pacense de Cabeza del Buey.

Cabe destacar que familiares de dicho varón denunciaron su desaparición sobre las 20,00 horas de este lunes al no regresar tras trasladarse a una parcela.

Tras ello, agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar y observaron vestigios de que supuestamente dicha persona pudiera haber caído al interior de un pozo.

Así, se avisó a bomberos, quienes sacaron el cuerpo sin vida del varón, a quien se le practicará la autopsia, según ha informado la Guardia Civil, quien investiga e instruye las diligencias del suceso.