La Guardia Civil investiga la venta fraudulenta de aceite de oliva procedente de una cooperativa de Cáceres

La Guardia Civil investiga una trama de venta fraudulenta de aceite de oliva - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado una investigación relacionada con la comercialización fraudulenta de aceite que se hacía pasar por aceite de oliva virgen extra procedente de una cooperativa olivarera de la provincia de Cáceres.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en el mes de febrero de 2025 por el responsable de una sociedad cooperativa olivarera de Cáceres en la que se exponía que un consumidor había adquirido en una tienda de Valencia una garrafa etiquetada supuestamente como producto de la citada cooperativa.

Posteriormente, esta persona contactó telefónicamente con la entidad a través del número que figuraba en la etiqueta para comunicar que el aceite presentaba mal olor y sabor.

La garrafa fue remitida por la persona alertante a la sede de la cooperativa, donde sus responsables comprobaron que el etiquetado no correspondía con el original, sino que se trataba de una reproducción falsificada, motivo por el que interpusieron denuncia ante la Guardia Civil y entregaron el recipiente para su análisis.

En el marco de la investigación, se remitió una muestra del contenido al Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, cuyo informe concluyó que el producto analizado no podía ser clasificado ni como aceite de oliva virgen ni como aceite de oliva virgen extra.

Las gestiones posteriores realizadas por los agentes del Seprona permitieron identificar un entramado comercial con ramificaciones en las provincias de Cáceres, Valencia y Sevilla relacionado con la distribución y venta de este producto.

Durante la investigación se tomaron declaraciones a numerosos compradores, constatándose que el consumo del aceite no había ocasionado perjuicios para la salud, aunque la mayoría de los consumidores manifestaron que las cualidades organolépticas del producto no se correspondían con las propias de un aceite de oliva virgen o virgen extra.

Según se desprende de la investigación, el principal móvil de esta actividad ilícita era económico, ya que el producto era comercializado a un precio considerablemente inferior al de mercado, circunstancia que resultaba "especialmente atractiva" para los consumidores.

En la fase de explotación de la operación Ceclaove, la Guardia Civil ha procedido a la detención e investigación de dos personas en la provincia de Cáceres, una persona detenida en la provincia de Valencia y tres personas investigadas, de nacionalidad portuguesa, en la provincia de Sevilla.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.