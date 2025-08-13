La Guardia Civil pide a los vecinos de Cabezabellosa que se confinen en sus casas ante el incremento de humo

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha pedido a los vecinos de Cabezabellosa (Cáceres) que continúan en sus domicilios que permanezcan confinados en los mismos por el incremento de humo.

Esta medida se adopta debido a que dichas personas han quedado incomunicadas por el corte del suministro eléctrico y por la peligrosidad de inhalación de humos en la zona.

En total, más de 700 personas de las localidades de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia han sido evacuadas y alojadas en distintos puntos de la ciudad de Plasencia.

Asimismo, durante la jornada de este miércoles, la Guardia Civil ha coordinado dos convoyes de acompañamiento hasta las poblaciones desalojadas esta martes, destinados a facilitar el acceso a ganaderos para el abastecimiento de su ganado, así como a personas con necesidad de medicación que debían acceder a sus domicilios.

Además, y ante el incremento de humo registrado en las últimas horas, se recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad, ha apuntado la Guardia Civil.