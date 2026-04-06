La Guardia Civil recibe de la Junta seis básculas móviles para intensificar el control de peso en el transporte

1075273.1.260.149.20260406123207 Báscula de pesaje - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recibido de la Junta de Extremadura seis básculas móviles que permitirán intensificar los controles de peso en carretera y complementar las estaciones fijas de pesaje, con el objetivo de impulsar la seguridad vial y la igualdad en el sector del transporte por carretera.

Aparatos de pesaje que facilitarán a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico y transporte en la región la realización de controles más ágiles en cualquier punto de la red viaria, especialmente fuera del radio de acción de las instalaciones fijas de control de peso, con las que ya cuenta el Servicio de Inspección de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta.

Se trata de equipos de última generación, que disponen de un ordenador portátil de iguales características a los utilizados en aeronaves militares, que como novedad permite recibir el resultado de peso mediante wi-fi.

Para su uso, los agentes de la Guardia Civil han recibido la formación necesaria para el correcto funcionamiento de estos dispositivos, garantizando así un uso "eficaz" y "fiable" en las labores de inspección.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan anual establecido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que establece las directrices para la inspección y vigilancia del transporte por carretera en todo el territorio, estableciendo que "los excesos de peso sobre la masa máxima autorizada en los vehículos que transportan mercancías, aparte de los daños que producen en la infraestructura y del peligro que suponen para la seguridad vial, distorsionan la competencia y la ordenación del transporte".

Así, el exceso de peso en los vehículos puede provocar un mayor desgaste y deterioro de sus sistemas de frenado y suspensión entre otros, lo que repercute directamente en la seguridad vial, apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

De igual modo, esta medida contribuirá a combatir prácticas de competencia desleal entre transportistas, derivadas del incumplimiento de los límites de carga, garantizando unas condiciones "más justas" y "equitativas" para el conjunto del sector.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura y la Guardia Civil reafirman su "compromiso" con la seguridad en las carreteras, la protección de las infraestructuras y el impulso de un transporte "más seguro, eficiente y respetuoso con la normativa vigente".