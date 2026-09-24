La Guardia Civil rescata en Abadía (Cáceres) a un hombre que se había desorientado tras averiarse su coche

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en Abadía (Cáceres) a un hombre que se había desorientado y se encontraba perdido en la zona del arroyo de la Aldobarilla tras averiarse su coche.

El varón había comenzado a caminar campo a través y, en torno a las 15,00 horas, sufrió una caída. Debido al estado de cansancio que presentaba, no podía levantarse ni continuar y carecía de cobertura telefónica para poder ser localizado.

La Central Operativa 062 recibió el aviso, en torno a las 17,00 horas de este pasado miércoles y, tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, movilizó a una patrulla de la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron el vehículo y comenzaron la búsqueda a pie y, tras dispersarse por la zona y realizar llamadas de voz, lograron escuchar las respuestas del varón y lo localizaron.

Los trabajos para poder sacarlo de la zona se prolongaron durante más de una hora, hasta conseguir ponerlo a salvo, ha destacado la Guardia Civil en nota de prensa.

El afectado presentaba síntomas de deshidratación, después de permanecer varias horas en el lugar soportando además las altas temperaturas de la tarde, por lo que se activaron los servicios sanitarios para su asistencia.