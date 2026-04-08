Guardiola aboga por la "discreción" en la negociación con Vox, en la que su prioridad es alcanzar "el mejor" acuerdo

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en rueda de prensa en Mérida - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha abogado por mantener la "discreción" en las negociaciones que el PP mantiene con Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno, en las que su "prioridad" es que éste sea "el mejor posible y salga lo antes posible también".

"Yo no he desvelado en ningún momento ni la fecha ni el contenido de las reuniones, porque nos hemos dado discreción y lealtad y yo la voy a respetar hasta el final", ha reiterado María Guardiola a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida sobre las reuniones previstas con Vox.

Así, la presidenta extremeña en funciones ha reiterado que en este momento, "la prioridad es que ese acuerdo sea el mejor posible y salga lo antes posible también", ha dicho.

En cualquier, Guardiola ha mostrado su compromiso de "contar al detalle, una vez que esté cerrado este acuerdo, pues todo lo que ha ocurrido", así como "entrar el detalle" en su contenido.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer el fallo del XIX Premio Europeo Carlos V, que se entregará al Comité Europeo de las Regiones.