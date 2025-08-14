Guardiola agradece a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid su ayuda frente a los incendios en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el puesto de mando avanzado del Infoex desplazado al incendio de Jarilla.
Publicado: jueves, 14 agosto 2025 9:45
   MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido públicamente a sus homólogos de Andalucía, Juanma Moreno, Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su puesta a disposición de medios, generosidad y ayuda en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la comunidad autónoma.

   En un mensaje a través de su cuenta en la red social X, recogido por Europa Press, Guardiola además expresa su agradecimiento a todos los efectivos que esta pasada noche "han hecho frente al incendio en unas condiciones extremas".

   Asimismo, ha pedido nuevamente a toda la población su colaboración, así como el seguimiento de las recomendaciones e instrucciones de la dirección de la emergencia y las autoridades. "Una vez más venceremos juntos", concluye la presidenta extremeña.

