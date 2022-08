Guardiola asegura que Extremadura "no puede seguir siendo un callejón sin salida" para los jóvenes

CÁCERES, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que Extremadura "no puede seguir siendo un callejón sin salida" para los jóvenes que tienen que marcharse fuera a desarrollar su proyecto de vida, ni tampoco puede ser "un infierno fiscal" para los que deciden quedarse y emprender.

Por ello, ha señalado que su partido centrará sus políticas en crear las condiciones para que regrese el "talento joven" que ha tenido que marcharse, y en llevar a cabo una "revolución fiscal" para favorecer la atracción de empresas que generan empleo de calidad y para que quien desee emprender pueda hacerlo sin trabas.

"Paro, pobreza y emigración son las consecuencias de las políticas que se han llevado a cabo en nuestra región para intentar solucionar los problemas de los jóvenes extremeños", ha dicho la responsable de los 'populares' extremeños, que ha mantenido un encuentro este martes con la juventud de la región en Cáceres para escuchar sus propuestas de futuro.

El encuentro, bajo el título 'Juventud y Futuro para Extremadura', ha tenido lugar en el Parque del Príncipe de la capital cacereña donde los participantes han trasladado a Guardiola sus inquietudes y sus demandas de cara a solucionar los problemas de empleo, acceso a la vivienda, etc.

Así, ha recordado que la región cuenta con un 41% de tasa de paro juvenil, que uno de cada tres jóvenes es parado de larga duración, y que la emancipación es inferior al 17%. Además, ha señalado que el 12,5% de los extremeños "vive con carencia materiales severas" y "los jóvenes extremeños sufren una sobrecualificación en su puesto de trabajo en un 55%".

"El PP que presido quiere ser el altavoz de los jóvenes... y queremos que sean absolutos protagonistas del cambio en la región porque no quiero que la primera opción que tengan los jóvenes sea tener que irse a estudiar o trabajar fuera porque aquí no tienen ninguna oportunidad", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que, "desde que Fernández Vara gobierna", unos 30.000 extremeños han salido de la región, 12.000 de ellos jóvenes, lo que ha calificado de "sangría".

"PANORAMA DESOLADOR"

Por ello, Guardiola ha calificado este panorama de "desolador" y ha avanzado que trabajará para revertir esta situación con políticas de atracción de empresas y bajada de impuestos para ayudar a las familias y a los jóvenes.

"No me gustó nada escuchar como Vara, en la última visita de la ministra Calviño decía que a Extremadura le ha ido razonablemente bien en el empleo. Yo creo que sostener esa afirmación es negar la realidad, plegarse al catecismo sanchista y congratularse de no haber hecho nada para parar esta hemorragia de talento y es demostrar que no tiene ni idea de la situación de los jóvenes en la región", ha sentenciado Guardiola en una rueda de prensa tras el encuentro con los jóvenes.

Por ello, ha incidido en que "Extremadura no puede seguir siendo un callejón sin salida para todos los que están estudiando y ya vislumbran que se tienen que ir a estudiar fuera, y tampoco puede ser un infierno fiscal para los grandes valientes que quieren emprender un negocio".

"Nosotros queremos que la política sea parte de la solución y no sea el problema", ha incidido, al tiempo que ha anunciado un cambio fiscal que "ponga a los jóvenes en el centro" y que rebaje los impuestos a los que decidan quedarse, así como ayudas y bonificaciones a las empresas que "inyecten talento joven", porque "de aquí no se sale con más empleo público y precario", sino con una colaboración público-privada entre administración y empresas.

En esta línea ha apostado por que la Junta de Extremadura cambie su forma de trabajar y acompañe y asesore a las empresas. "Nuestra propuesta es situar a Extremadura entre las mejores regiones para emprender", ha manifestado, al tiempo que ha criticado la falta de apoyo institucional y las trabas que se ponen a los que quieren invertir.

Respecto a la educación ha indicado que "la mejor herencia que se puede dejar a los jóvenes" es una Formación Profesional dual que "sea del siglo XXI" con una nueva Ley de Educación que se adapte a las demandas reales del mercado laboral porque "ésa es la única manera de que haya un crecimiento sostenible en la región".

"A los jóvenes hay que decirles que sigan adelante, que cumplan sus sueños y que lancen su vocación sin miedo, pero para eso hay que potenciar y financiar las mejores ideas, los mejores perfiles", ha manifestado Guardiola que ha criticado al Gobierno regional porque "ignora" a la juventud. "Nosotros creemos en los jóvenes y en sus ganas de cambiar Extremadura", ha resaltado.

A la pregunta de qué le han trasladado los jóvenes, Guardiola ha explicado que le han dicho que "la única opción es irse de Extremadura" y reclaman la opción y la libertad de quedarse en su tierra a trabajar. "Como extremeña y como madre eso me duele", ha señalado.