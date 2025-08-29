Guardiola sobre los "ataques" de Gallardo por la gestión de los incendios: "El líder del PSOE no ha pisado el Cecopi"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario en Hervás para aprobar medidas tras los incendios del verano - EUROPA PRESS

Apela a la "responsabilidad" de los políticos: "Tienen que estar a la altura y pensar en la gente y en su bienestar y en lo que necesitan"

HERVÁS (CÁCERES), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado sobre las "críticas" y a los "ataques" vertidos por la gestión de los incendios de este verano por parte el líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que los socialistas "han llegado muy tarde a esta emergencia".

Así, se ha preguntado "dónde ha estado" Gallardo durante los incendios porque éste "no ha pisado el Cecopi". "Nosotros hemos estado allí y lo que habría que preguntarse es dónde ha estado el líder del principal partido de la oposición que no ha pisado el Cecopi, que no ha mostrado su apoyo al personal del Infoex", ha ahondado Guardiola, al tiempo que ha señalado que "quizás (el PSOE) han estado de vacaciones".

Asimismo, ha remarcado que el Gobierno autonómico "ha informado de manera detallada, de manera transparente y en tiempo real, después de cada Cecopi" y a medida que ha ido tenido información, a todos los extremeños. "Yo creo que no se han debido enterar", ha espetado en alusión al PSOE.

De este modo se ha pronunciado María Guardiola a pregunta de los medios sobre la postura mantenida por el PSOE durante los incendios, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Hervás (Cáceres) tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar diferentes medidas tras los fuegos sufridos por Extremadura este verano.

"Quizás ellos (el PSOE) han estado de vacaciones y no se han enterado de la información que el Gobierno, como digo, de manera puntual, constante, ha estado transmitiendo esta información", ha incidido la presidenta extremeña, quien se ha mostrado dispuesta en todo caso en volver a repetir toda es información "objetiva y rigurosa", aunque ha rechazado que este asunto se pueda convertir en un "circo mediático".

"Si lo que pretenden es que volvamos a repetir toda esta información de una forma, como digo, objetiva y rigurosa, no hay ningún problema. Ellos han estado de vacaciones y no nos cuesta nada volver a informar, pero si lo que pretenden es formar un circo mediático e intentar hacer daño y aprovecharse del dolor de la gente, se han equivocado de puerta a la que llamar", ha sentenciado la presidenta de la Junta.

En este sentido, ha subrayado que su Gobierno regional está centrado "en trabajar". "Es lo que hemos hecho desde el primer momento, no solo el Gobierno de la Junta de Extremadura, también los alcaldes y alcaldesas tanto del Valle del Jerte como del Valle del Ambroz.

"Nosotros hemos estado allí y lo que habría que preguntarse es dónde ha estado el líder del principal partido de la oposición que no ha pisado el Cecopi, que no ha mostrado su apoyo al personal del Infoex. Entonces, lecciones yo creo que en este momento no deberían atreverse a darlas", ha señalado.

APELA A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS POLÍTICOS

De igual modo, María Guardiola también ha apelado "un poco" a la "responsabilidad" y a que desde el PSOE "tiren de hemeroteca" para revisar las declaraciones de los políticos en otros incendios. "Afortunadamente no todos somos iguales", ha espetado Guardiola, quien ha defendido que los políticos tienen que estar "a la altura y pensar en la gente y en su bienestar y en lo que necesitan".

"Lo que tenemos que hacer los políticos es estar a la altura y pensar en la gente y en su bienestar y en lo que necesitan. Y desde luego es lo que ha hecho este Gobierno desde el primer momento y lo que va a seguir haciendo", ha aseverado.

"Aquí este no ha sido el primer incendio que ha sufrido nuestra región, ha sido un incendio muy grande, de unas dimensiones terribles, pero ha habido más incendios, incendios recientes, 2022, 2023, yo ya era presidenta del Partido Popular. Podrían buscar cuáles fueron mis declaraciones entonces y cuáles han sido las declaraciones del principal partido de la oposición hoy", ha señalado.

"Afortunadamente no todos somos iguales y en este tipo de catástrofes, en este tipo de emergencias, lo que tenemos que hacer los políticos es estar a la altura y pensar en la gente y en su bienestar y en lo que necesitan. Y desde luego es lo que ha hecho este Gobierno desde el primer momento y lo que va a seguir haciendo", ha concluido Guardiola.