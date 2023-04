Guardiola avanza que no dejaría gobernar a Vara si el PSOE es la lista más votada sin mayoría suficiente

MÉRIDA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Junta, María Guardiola, ha avanzado que en caso de que la lista del PSOE fuera la más votada el próximo 28 de mayo pero sin mayoría suficiente en la Asamblea, los 'populares' no se abstendrían en la investidura de Guillermo Fernández Vara para dejarle gobernar, como sí hizo su antecesor, José Antonio Monago, en 2015.

En concreto, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre si dejaría gobernar a la lista más votada en caso de que ningún partido logre la mayoría absoluta, ha señalado que el PP "no está dispuesto a que esta comunidad siga regida por las políticas de siempre".

"Vamos a luchar desde hasta el último día para cambiar esta tierra", ha señalado la candidata del PP en la presentación de sus listas a la Asamblea, donde ha añadido que Extremadura "no se cambia con un gobierno del Partido Socialista".

Por tanto, ha añadido, si el PSOE fuera la lista más votada no recibiría el apoyo del PP porque los 'populares' quieren "lo mejor para esta tierra", mientras que los socialistas han demostrado que "no es que sea gobernada por el Partido Socialista, y mucho menos con un partido socialista en el gobierno con Podemos".

Un partido, ha añadido en referencia a Unidas Podemos, que sigue abrazado a la Ley del 'solo sí es sí' que hoy se va a modificar el Congreso, ha señalado, y sobre la cual ha recordado que el punto de partida fue una ley que salió adelante a pesar de las advertencias sobre las consecuencias que tendría por parte de expertos y de otros partidos, entre ellos el PP.

En este punto, se ha mostrado "tremendamente orgullosa" de ser mujer y del PP, un partido que "ha demostrado que arregla los desaguisados que hacen otros en este país y es un partido que defiende de verdad a las mujeres".

EQUIPO PREPARADO PARA EL CAMBIO

Guardiola se ha referido a esta cuestión en un acto de presentación de los integrantes de las listas por Cáceres y Badajoz a la Asamblea el próximo 28 de mayo, formadas por un "pedazo de equipo" que está "preparado para ese cambio que está pidiendo a gritos Extremadura".

Una lista renovada al 80 por ciento, en la que "hay capacidad, hay ilusión, hay experiencia y hay juventud", que como ella quieren que esas "políticas caducas" del PSOE pasen a ser "un mal sueño o un error solventado".

Unas listas para unas elecciones que den paso a un Gobierno "preparado, ilusionado, un Gobierno de futuro, de prosperidad, con propuestas" y "de la mano de los extremeños". "Nosotros lo único que queremos hacer es transformar esta tierra y demostrar que hay otra manera de hacer las cosas que otra gestión".

Para ello cuenta con el proyecto y la hoja de ruta mostrada por los propios extremeños a partir del proceso de escucha iniciado tras su elección al frente del PP Habla Extremadura.

En ella se recoge esa "Extremadura real que nada tiene que ver con la Extremadura oficial que nos quiere vender Guillermo Fernández Vara", que "para ellos va razonablemente bien, que tiene alas y que siempre está a punto de despegar, pero que no casa con la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres", ha dicho.

RENOVACIÓN AL 80%

En concreto, la candidatura del PP de Extremadura a la provincia de Cáceres está formada por María Guardiola Martín, Mercedes Morán Álvarez, Elena Manzano Silva, Juan Luis Rodríguez Campos, José Manuel García Ballestero, Laureano León Rodríguez, María Elena Nevado del Campo, Cristina Teniente Sánchez, José Ángel Sánchez Juliá, Luis Miguel Pérez Escanilla, Sandra Valencia Ramos, Isabel Sánchez Torremocha, Susana Rodríguez Sánchez, Gonzalo Blanco Gallego y José María Saponi Cortés.

Le siguen en la lista Hans Heinrich Hannemann Schroeder, Olivia Labrador Recio, Carmen Sancho Pulido, José Lorenzo Rocha Rueda, Eduardo Villaverde Torrecillas, Paula González Morato, Cristina Ramírez Rubio, Luis Domingo Díaz Sánchez, Ana Isabel Valle Miguel, José María Brull Calbet, Josefina Calvo Íñigo, José María Martín Iglesia, Noelia Rodríguez Campos y Julián Elizo Muñoz.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, la lista del PP estará conformada por Abel Bautista Morán, Sara García Espada, Manuel Naharro Gata, María Agustina Rodríguez Martínez, Pedro Pablo González Merino, Isabel María García López, María Isabel Babiano Serrano, María Teresa Tortonda Gordillo, Santiago Amaro Barril, Hipólito Pacheco Delgado, José Antonio Monago Terraza, Pilar Gómez de Tejada Díaz, Francisca Martín Luengo, José Alberto Pérez Álvarez y Manuel Lozano Martínez.

Completan la lista del PP por Badajoz Luisa Durán Pagador, Bibiano Serrano Calurano, Mercedes Pozo Beltrán, María del Mar Rodríguez López, Germán Puebla Rodríguez, Ruth Sepúlveda Aldana, Encarnación Uceda Criado, María Soledad Amaya Castillo, Sergio Fernández Aguado, Alejandro Carvajal Pereira, María Caballero García, Beatriz Palomeque González, Iris Montes Pascual, Gonzalo Maqueda y Pérez de Acevedo, Maikel Ferrera Maqueda, Sara Gasco Triguero, Eva María Franco Simal, Laura Moreno Tamayo, Pedro José Gordillo Cuéllar, y Antonio González Torres.

Guardiola ha destacado el "ímprobo y maravilloso" trabajo que han realizado los diputados del PP en esta última legislatura, gracias a los cuales "los extremeños han podido alzar la voz ante un gobierno que estaba sordo, no ha escuchado a los ciudadanos, ha gobernado dándoles la espalda y aplicando ese rodillo sin importarle absolutamente nada las consecuencias que eso tiene".

AUSENCIAS EN LA LISTA

Preguntada sobre "ausencias" en la lista, en concreto la de destacados miembros del Grupo Popular en la Asamblea en los últimos años, como Luis Alfonso Hernández Carrón, Diego Sánchez Duque o Fernando Manzano, entre otros, ha señalado que el PP es un partido que "está pensando solamente en los extremeños".

"Aquí lo importante no somos nosotros, no es un número en la lista", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que cuando alguien se afilia a un partido "lo hace porque tiene una gran vocación de servicio público, porque lo único que quiere es mejorar la vida de los demás".

Por tanto, no hay que "consensuar nada", ha dicho, con quienes están o no están en la lista. "Cuando uno entra en política sabe que entra para servir y nada más", ha señalado Guardiola, quien ha sentenciado que e siente "muy orgullosa de los que están aquí, pero también de los que no están y estarán", porque están "todos preparando un futuro" para Extremadura.