Guardiola critica el "silencio" de Vara ante la ley de bienestar animal que el PSOE "ha rectificado", aunque "tarde"

BADAJOZ, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado el "silencio" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y que echó en falta un jefe del Ejecutivo regional "combativo y reivindicativo" cuando en agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de bienestar animal, que "el PSOE "ha rectificado", aunque "llega tarde".

A este respecto, ha apuntillado que en agosto cuando el Consejo de Ministros aprobó el citado proyecto de ley se reunió con cazadores y con la Federación Extremeña de Caza, y ha reconocido que echó en falta un presidente de la Junta "combativo y reivindicativo", pero que Guillermo Fernández Vara "estaba en silencio y seguía de vacaciones".

"Hoy el PSOE ha rectificado, nosotros celebramos esa rectificación, llega tarde, pero ha llegado", ha remachado Guardiola, para quien "es verdad que han respondido a esas presiones y ante argumentos absolutamente legítimos y han llegado a comprender que la caza no se toca".

Ante ello, van a estar "muy pendientes" porque el Gobierno de Sánchez "no es fiable", sus socios de Podemos "no quieren que se modifique esto" y "el delegado de Sánchez en Extremadura que es el señor Vara tampoco es muy de fiar", de manera tal que van a estar "muy alerta para que esto sea una realidad y la caza no se toque".

A nivel autonómico y sobre el papel de la Junta de Extremadura respecto a la caza, la presidenta del PP de Extremadura ha destacado que es "muy claro", que tienen a Sánchez gobernando en España y lo que tiene es que reivindicar que esta actividad que es "esencial" para Extremadura "desde luego no se toque", mientras que sobre la enmienda presentada por el PSOE ha expuesto que se lleva pidiendo desde enero de este año y que "llega muy tarde". Así, ha agregado, "han tenido al sector en vilo y eso no puede ser".

VISITA FECIEX

"Nosotros vivimos del mundo rural, nosotros somos campo, y la caza es esencial e imprescindible en nuestra tierra", ha reafirmado María Guardiola, que ha atendido a los medios con motivo de la visita a la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, Feciex 2022, en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), una cita que ha tildado de "obligada" para los amantes del mundo cinegético.

También para conocer las grandes oportunidades que tiene el mundo rural y los recursos naturales que ofrece nuestra tierra, por lo que se trata de "un escaparate de lujo" que cumple la trigésimo primera edición y que es una feria "muy consolidada", con la que Badajoz se convierte durante estos días "en el epicentro de una actividad económica y lúdica única", además de "en el foco de un sentir, que es la defensa de la caza ante los ataques sin sentido y ataques ideológicos".

En este sentido, ha recordado que se va a celebrar dentro esta feria, en concreto el domingo, el primer Día de la Caza de España, algo que es muy importante, porque "frente a esos ataques, orgullo, unidad y reivindicación", tras lo que ha hecho hincapié en que se tiene que reivindicar "de forma muy contundente y muy clara, sin ningún tipo de complejos".

"Porque ante las barreras, ante quien quiere poner palos en la rueda, ante quien quiere imponer un pensamiento único y silenciarnos lo que tenemos es que salir al paso y decir basta, tenemos que dar la cara y la mejor manera de hacerlo pues es celebrando todo los que nos une", ha defendido Guardiola, que considera la caza "una actividad que da vida a nuestros pueblos".

Igualmente, ha incidido en que contribuye a la sostenibilidad de nuestro medio natural. "Y esto tenemos que decirlo alto y claro porque tienen que enterarse de una vez por todas aquellos que viven y que legislan de espaldas a la realidad de lo que es nuestro mundo rural", ha remarcado.