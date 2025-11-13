Guardiola critica a los socialistas extremeños en el Congreso por aplaudir "la traición a Extremadura" con Almaraz

MÉRIDA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado a los diputados socialistas extremeños por aplaudir "la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz".

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola, en un mensaje a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press, después de que el Congreso de los Diputados hay rechazado este jueves, con los votos en contra del Gobierno y sus socios, una enmienda del Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por el PP, que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares.

Ante este rechazo, Guardiola ha censurado a "los socialistas extremeños aplaudiendo la traición a Extremadura con el cierre de Almaraz", un mensaje al que acompaña un vídeo con los aplausos del Grupo Socialista al rechazo de esta iniciativa.