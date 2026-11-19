La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves en los presupuesto de la Comunidad para 2027 "cada euro destinado a los jóvenes extremeños va a llegar directamente a los jóvenes extremeños", que "se van a beneficiar directamente".

"Lo que hemos hecho ha sido eliminar duplicidades que existían en las actividades que se realizaban, tanto en el Consejo de la Juventud como en el Instituto de la Juventud", con el objetivo de "no pagar dos veces por lo mismo", y "optimizar los recursos públicos".

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura sobre su valoración del "recorte al Consejo de la Juventud de Extremadura en la propuesta de Presupuestos para el 2027 de su Gobierno".

En la formulación de su pregunta, la presidente del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que en el presupuesto anterior, la cooperación al desarrollo y las asociaciones que trabajaban con migrantes "fueron el chivo expiatorio de la extremaderecha" y que en este presupuesto "le ha tocado la breva al Consejo de la Juventud".

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