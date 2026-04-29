Guardiola felicita a Azcón por su investidura como presidente de Aragón y destaca su proyecto de "ambición y solvencia"

Archivo - Azcón felicita a Guardiola: "Extremadura tiene mucha suerte de volver a tenerte como presidenta" - TWITTER MARÍA GUARDIOLA - Archivo

MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón.

Tras valorar la reelección de Azcón, la jefa del Ejecutivo extremeño ha destacado el proyecto de "ambición y solvencia" demostrado por el reelegido como presidente aragonés.

Así, en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, y acompañada de una foto de ambos mandatarios juntos, María Guardiola ha considerado que "los aragoneses han hablado claro y han pedido que sus intereses sean la prioridad" con un proyecto como el de Jorge Azcón que "ha demostrado ambición y solvencia".

Cabe recordar que el Pleno de las Cortes de Aragón ha elegido este miércoles, día 29, a Jorge Azcón presidente del Gobierno autonómico de la XII legislatura con los 26 votos de su grupo, el PP, y los 14 de Vox, que suman 40 diputados de un total de 67 escaños. Los restantes grupos, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, han votado en contra.

También cabe apuntar que esta elección de Azcón ha coincidido en la jornada en la que María Guardiola ha dado a conocer la composición de su nuevo Gobierno regional en Extremadura.