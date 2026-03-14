Guardiola, incluida en la lista de 'Top 100 mujeres líderes' de El Español

Maria Guardiola durante la Gala Las Top 100 Mujeres Líderes en el Teatro Real de Madrid a 13 marzo de 2026 en Madrid (España) - Francisco Guerra - Europa Press

MÉRIDA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido reconocida como una de las 'Top 100 mujeres líderes' que elabora la revista Magas de El Español, junto a otras dos extremeñas, Virginia Zafra y Arancha Cordero.

En un comunicado, la publicación que dirige Pedro J. Ramírez explica que Guardiola ha sido seleccionada en la categoría de Políticas, mientras que Zafra -directora de comunicación e imagen corporativa de Banco Sabadell- lo fue en la categoría de Directivas. Por su parte, Cordero, -responsable global de productos lácteos y de origen vegetal de Danone- fue incluida en el 'Top 10 Exterior'.

Las 100 líderes se han elegido a través de más de 110.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de más de 30 personalidades del mundo científico, tecnológico, empresarial, de la comunicación o de las artes, entre otras disciplinas.

Tras este doble proceso, 110 nuevas mujeres forman parte de la lista que reconoce el potencial femenino tanto español como internacional.

La lista completa se ha dado a conocer en una gala organizada este pasado viernes, 13 de marzo, en el Teatro Real de Madrid.