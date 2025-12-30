Guardiola se muestra abierta a hablar con los grupos de cara a la investidura

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, durante el seguimiento de la noche electoral - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y ganadora de las elecciones autonómicas, María Guardiola, se muestra abierta a hablar con los diferentes grupos parlamentarios de cara a la investidura.

"La presidenta lo dijo claramente, abierta a hablar con los grupos, abierta a hablar con los representantes de los extremeños en la Asamblea de Extremadura y a la espera de concretar cuáles son esas medidas en las que seguro todos vamos a coincidir para que continúe el crecimiento de nuestra región", ha expuesto la portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Elena Manzano.

Manzano, a preguntas de los medios, ha recalcado en este sentido que se está trabajando "cada día" para conformar un gobierno autonómico que contribuya a que se sigan generando las "oportunidades laborales que nunca antes habían sido vistas con la intensidad con la que vemos ahora en Extremadura" y para que los extremeños "de una vez por todas" puedan quedarse en su tierra.

En esta línea, Elena Manzano se ha remitido a las palabras de Guardiola y ha recordado que la pasada semana se produjo una primera llamada con el candidato de Vox, Óscar Fernández, además de recalcar que los extremeños han hablado en las urnas y han dicho "alto y claro" que quieren continuar con la senda de crecimiento económico "avalada por todos los indicadores económicos y laborales" y quieren que Guardiola sea la presidenta de la Junta de Extremadura durante cuatro años más.

La portavoz de la Junta en funciones ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la última reunión del año del Consejo de Gobierno.