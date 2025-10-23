Guardiola no descarta a ningún grupo para llegar a acuerdos sobre los PGEx 2026 y llama a la "responsabilidad" de Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que no descarta a ningún grupo para llegar a acuerdos sobre los Presupuestos de Extremadura para 2026, tras lo que ha llamado a la "responsabilidad" y "madurez" de Vox.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una presunta de Vox sobre si la Junta de Extremadura descarta pactar los presupuestos con el PSOE.

En su intervención, la presidenta de la Junta ha aseverado que el Ejecutivo regional que tiene la obligación de presentar los presupuestos, y "más allá de las ideologías y de las filias y las fobias" el objetivo es "llegar a acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos y asegurar esas inversiones que están haciendo que nuestra región crezca y se cree riqueza y empleo", ha dicho.

Por este motivo, "no cuente con nosotros para descartar, para despreciar o para señalar a ningún grupo político por el mero hecho de no ser el nuestro", ha replicado María Guardiola a Vox, a quien ha resaltado que "se puede ver al adversario político como eso, como un adversario y no como un enemigo de guerra", con el que "también se puede llegar a acuerdos cuando son beneficiosos para la región".

(Más información en Europa Press)