Guardiola no irá a la Asamblea para detallar la gestión del incendio para el que "muy pronto" se anunciarán medidas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

El consejero de Gestión Forestal y Mundo, Francisco Ramírez, con compentencia en la materia, registra una petición de comparecencia

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha avanzado que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, será el encargado de ofrecer las explicaciones en la Asamblea sobre la gestión del grave incendio forestal de Jarilla, que ha arrasado más de 17.000 hectáreas en las comarcas del Valle del Ambroz y el Jerte.

Así lo ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación para detallar los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado este martes, donde ha sido preguntada sobre la petición trasladada por el PSOE regional respecto a la comparecencia de la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, en el parlamento autonómico, para dar cuenta sobre la gestión del incendio.

Una petición que ha vuelto a ser rechazada bajo el argumento de que será el consejero con las competencias en prevención y lucha contra incendios forestales quien dará cuenta al resto de grupos parlamentarios sobre las decisiones adoptadas, en una comparecencia que ha registrado a petición propia, y para la que aún no hay fecha.

"El consejero competente, el que tiene competencias en este ámbito, aunque nosotros somos un Gobierno unido, adoptamos las decisiones en conjunto y siempre liderados por la presidenta María Guardiola, ha registrado una comparecencia a petición propia para dar todas las explicaciones en esa casa en la que estamos representados todos los extremeños y trasladar toda la información", ha señalado la portavoz del Ejecutivo regional.

Al respecto, se ha referido a la gestión que se ha realizado del incendio por parte del consejero de Presidencia, Abel Bautista, y la propia presidenta, María Guardiola, que han "trasladado minuto a minuto" durante la "catástrofe" la "información detallada de la situación" y con "absoluta claridad" de los diferentes incendios que han "asolado" la región. "¡Cómo no vamos a hacerlo también dentro de la Asamblea de Extremadura y a instancias de la persona que asume las competencias en este ámbito!", ha exclamado, en alusión al consejero de Gestión Forestal.

Tampoco hay fecha para conocer las medidas que pondrá en marcha la Junta para paliar los efectos del fuego, y cuyos daños aún se están evaluando "para devolver cuanto antes a nuestra región, a esos afectados, a la situación previa", de modo que "dentro de muy poco" se podrán anunciar "medidas concretas" para conseguir "que se restablezca la situación anterior", ha señalado.

(Más información en Europa Press)