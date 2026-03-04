Guardiola no ve "impedimento" para llegar a un acuerdo con Vox y pide una "lectura responsable" del 21D

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene en el debate de investidura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que no ve "impedimento" para llegar a un acuerdo con Vox que permita la gobernabilidad de la región y ha pedido a los grupos hacer una "lectura responsable" de los resultados de las elecciones autonómicas.

Guardiola, en su petición de "responsabilidad" a todos los grupos y tras escuchar sus intervenciones este miércoles, ha considerado que pareciera que los diputados de la oposición están "mucho más cómodos atrincherados en la negación de la realidad".

"Mientras algunos intentamos construir, otros solo piensan en derribar y que, mientras algunos tendemos puentes, otros solo quieren dinamitarlos", ha asegurado en su turno de respuesta a los grupos en la segunda sesión del debate de investidura, que, como ha dicho, "no se puede convertir en un capítulo más de bloqueo institucional".

En este sentido, la 'popular' ha insistido en que adelantó la convocatoria de elecciones "por necesidad y por responsabilidad" al no contar con presupuestos autonómicos y pretendiendo dar la voz a los extremeños, quienes reforzaron su confianza en el Ejecutivo regional, ha puesto en valor.

"Creo que tienen que hacer una lectura responsable de lo que han dicho los extremeños. Nos han dado más de un 43 por ciento del apoyo electoral. Nos han dicho muy claramente que quieren que seamos nosotros quien dirijamos el rumbo de esta región. Como han dicho también de manera nítida que la izquierda no es una alternativa, señorías, y no lo son porque el Partido Popular suma más escaños que toda la izquierda junta", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que los diputados elegidos en las elecciones del pasado diciembre no pueden responder a la voluntad expresada por los extremeños en las urnas "con más bloqueo, con más rechazo y con más confrontación estéril, porque esta cámara representa a Extremadura y Extremadura se ha cansado del bloqueo y lo que quiere es responsabilidad".

"Extremadura no merece más tiempos muertos, porque lo que tenemos que hacer es echar a andar el mandato que nos han dado los ciudadanos en las urnas. Por eso insisto en que reflexionen sobre el resultado electoral y que asuman su responsabilidad, lo que nos han dicho los ciudadanos que es que nos pongamos de acuerdo", ha dicho.

(Más información en Europa Press)