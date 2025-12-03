Guardiola presenta un programa para el 21D con 608 medidas para "impulsar Extremadura" y continuar con su transformación

Presentación del programa electoral del PP de Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 13:23

   BADAJOZ, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado este miércoles el programa electoral para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, con 608 medidas para "impulsar" la región y consolidar la transformación que han empezado, y propuestas entre las que destacan una fiscalidad "justa", un plan forestal u otro de relevo generacional agrario y formación, así como en materia de sanidad, infraestructuras, mundo rural, igualdad, cultura o turismo.

   "Mientras otros se pierden en la bronca, y desde luego ponen todo su empeño en la división, nosotros nos preocupamos por Extremadura; mientras otros buscan atajos, nosotros trabajamos con hechos; mientras otros hacen mucho ruido, nosotros lo que hacemos son cambios reales", ha remarcado, junto con que presentan "una hoja de ruta muy clara" y un programa que les va a guiar en los próximos años y con el que seguirán transformando la región y con lo que saben hacer como es "gestionar con cabeza y acompañar con corazón".

   Para Guardiola, el lema de la campaña "lo dice todo": 'Más confianza, más Extremadura' y esa confianza es la que van a pedir de cara al 21D, la cual "solamente se gana trabajando" como han hecho en los dos últimos años y cinco meses, ha defendido, para exponer que "la elección es muy clara": "o seguimos bloqueados o seguimos avanzando".

   Así, el programa recoge 608 medidas "concretas, pensadas para impulsar a Extremadura, para consolidar eso que empezamos y para no dejar que lo banal, que los populismos y que los extremos nos frenen", como ha destacado la presidenta de la Junta y candidata a la reelección, junto a Mercedes Morán y Elena Manzano, que han desgranado las distintas propuestas, en un acto en el que Guardiola ha defendido que "Extremadura merece más", no se conforman "con lo de siempre" y no están ni han venido "ni a mirar ni a esperar".

