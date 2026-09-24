Guardiola reafirma que su gobierno "está al lado del campo" y Cotrina replica que "no están haciendo nada"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una foto de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que su Ejecutivo "está y va a seguir estando al lado del campo" del que es "muy consciente" de sus problemas, mientras que el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha aseverado que "no están haciendo absolutamente nada".

María Guardiola y Sánchez Cotrina se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Socialista sobre si "puede garantizar hoy que el campo extremeño tiene un Gobierno que lo representa, lo escucha y defiende sus intereses con voz propia".

En la formulación de su pregunta, Sánchez Cotrina se ha referido al "bochorno" que supuso que el consejero de Agricultura de la Junta, Juan José García, de Vox, no asistiera hace unos días a un debate sobre Política Agraria Comunitaria en Mérida, y en lugar de delegar su responsabilidad en otra consejera del Consejo de Gobierno, la delegó en un representante de Castilla y León.

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha considerado que a Sánchez Cotrina le "molesta sobremanera que Extremadura tenga un Gobierno que dé estabilidad, que avance, que aprueba presupuestos y que aporta soluciones", ha dicho.

Guardiola ha apuntado que "si hay alguien que verdaderamente ha dado la espalda al campo extremeño, ese ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, y ocho años lleva así", frente al que ha reafirmado que el Gobierno que preside "está y va a seguir estando al lado del campo, que lo escucha y lo defiende", ha dicho.

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