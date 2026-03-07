Guardiola reivindica la igualdad como un "deber democrático" que "no se suplica" sino que "se conquista"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, durante el acto institucional celebrado en la Asamblea con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reivindicado este sábado la igualdad como un "deber democrático", así como algo que "no se suplica" sino que "se conquista".

"La igualdad no se suplica, se conquista. No se anuncia, se garantiza. No se discute como si fuera una opinión, porque lo justo no está sometido a debate. Los derechos no se negocian, no son un arma arrojadiza", ha defendido Guardiola durante el acto institucional celebrado en la Asamblea de Extremadura con motivo del 8M, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema "Por todas, entre todos".

En el mismo han estado presente el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Mª Félix Tena, o el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otras autoridades políticas y militares.

Convencida de que el 8 de marzo "no es una fecha neutral" sino "un recordatorio" de que la igualdad entre mujeres y hombres son "valores y avances" que se han de defender "con verdad, claridad y convicción", la presidenta en funciones ha recordado a las mujeres que "han vivido con miedo y opresión", así como a las que "han sido humilladas, agredidas o ya no están".

A ellas, ha insistido, más que "palabras" o "minutos de silencio", se les deben "garantías de protección" para las mujeres y sus hijos, "coraje institucional" y "unión" porque, ha asegurado, "una sociedad decente se mide por cómo protege la libertad de las mujeres".

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo en funciones ha considerado que la igualdad se consigue "todos los días del año", "sin bandos y sin trincheras" e impulsando leyes "bien hechas" que vayan aparejadas de "cambios sociales e individuales".

((Más información en Europa Press))