Guardiola renueva el 53% de sus listas electorales al 21D con "experiencia" de gobierno y de partido y "talento nuevo"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, presenta las candidaturas a las elecciones del 21 de diciembre - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, ha renovado el 53 por ciento de las listas electorales que presentará a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, y que conjugan "experiencia" de gobierno y de partido, con "talento nuevo".

Unas listas cremallera que están encabezadas por la propia María Guardiola por la provincia de Cáceres, e incorpora en segundo lugar al deportista paralímpico Kini Carrasco; la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en tercer lugar, seguida del presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León, y la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.

Por la provincia de Badajoz, la candidatura está encabezada por el secretario general del PP extremeño y consejero de Presidencia, Abel Bautista, seguido en segundo lugar por la creadora de contenido Zulema Romero; el presidente provincial de PP, Manuel Naharro; la consejera de Salud, Sara García Espada, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.

María Guardiola ha presentado las candidaturas a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en un acto celebrado este lunes en el Palacio de Congresos de Mérida, con la asistencia de los componentes de las listas.

Se trata de una candidatura que, según ha destacado María Guardiola, demuestra que el PP "es el partido que más se parece a Extremadura", y que aporta "seriedad y solidez" con el que el partido quiere conseguir en las elecciones "más confianza para seguir haciendo más Extremadura", ha resaltado.

(Habrá ampliación)