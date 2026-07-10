Guardiola transmite el "dolor" por las víctimas de incendio de Los Gallardos: "Extremadura está al lado de Andalucía"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha transmitido el "dolor" por las víctimas y todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la "tragedia" del incendio en Los Gallardos (Almería).

Asimismo, en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, ha remarcado que "toda Extremadura está al lado de Andalucía, una tierra hermana"; y ha transmitido "cariño, cercanía y pesar" por lo ocurrido en Los Gallardos.

De igual modo, hace un "reconocimiento" y "agradecimiento" a todos los efectivos que siguen luchando contra el fuego "con entrega y valentía".