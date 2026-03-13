Guardiola valora que Cáceres continúe en la carrera para ser Capital Europea de la Cultura: "tiene algo único"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en una imgen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha valorado que Cáceres continúe en la carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

En un mensaje en redes sociales, Guardiola ha considerado que este hecho representa una "magnífica noticia" para Cáceres y para toda Extremadura.

"Pasar a la siguiente fase del proceso para ser capital europea de la cultura 2031 es un reconocimiento a nuestra manera de entender la vida, el arte, la convivencia, porque Cáceres tiene algo único, sabe transformar la historia en vida, las piedras en arte, las calles en espacios de encuentro", ha asegurado.

Algo que solamente ocurre en lugares donde la cultura "se vive de verdad" y donde forma parte "del día a día y del alma de su gente", ha asegurado.

Por ello, la presidenta de la Junta en funciones ha dado las gracias a todas las personas que están haciendo posible este proceso, entre los que ha incluido a artistas, creadores, asociaciones, vecinos, instituciones y toda la ciudadanía comprometida.

"Cada paso que damos demuestra quiénes somos y todo lo que podemos llegar a ser juntos. Extremadura tiene mucho que aportar a Europa y hoy lo estamos mostrando con mucho orgullo. Enhorabuena Cáceres porque seguimos avanzando", ha dicho.