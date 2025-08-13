Guardiola visita a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras la reunión esta tarde del Cecopi, ha visitado a los vecinos evacuados en Plasencia por el incendio de Jarilla (Cáceres), a quienes ha trasladado su agradecimiento por su "colaboración y paciencia".

Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, también ha dado las gracias a los alcaldes de las zonas afectadas, a los agentes de la Guardia Civil, al ayuntamiento y la Diócesis de Plasencia, a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y a los equipos de psicología y trabajo social que les están atendiendo.

"Y, sobre todo, GRACIAS de corazón a los efectivos que luchan contra el fuego para que nuestros pueblos puedan volver a la normalidad lo antes posible", ha destacado la presidenta autonómica.