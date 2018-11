Guirao aboga por luchar contra la "nueva ola de nacionalismos" que da "soluciones fáciles a problemas complejos"

Publicado 24/11/2018 13:15:46 CET

El ministro de Cultura, José Guirao, ha abogado por luchar contra la "nueva ola de nacionalismos" que se está produciendo en Europa y que da "soluciones fáciles a problemas complejos", una práctica, ha dicho, en la que se evita explicar los problemas y quién está en el "origen de las condiciones de vida que crean los problemas".

"Lo hemos visto en Cataluña, los estamos viendo, es el mayor desafío que ha tenido nuestro país en los últimos años, y lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Hungría, y lo estamos viendo con el fracaso del Brexit. El Brexit es un fracaso de la razón y de la cultura, es un fracaso de aplicar recetas fáciles para problemas complejos", ha aseverado.

El ministro de Cultura ha realizado estas declaraciones este sábado, 24 de noviembre, durante su intervención en la inauguración en Badajoz de la Convención Europea organizada por el PSOE de Extremadura.

En esta línea, Guirao ha indicado que la cultura es el "territorio de lo complejo", de "los matices" y que "lucha contra la banalidad y la pérdida de identidad", por lo que, en su opinión, debe estar en la "base de todo proyecto político".

Así, ha apostado por el hecho de que la "cultura del debate" y la "cultura critica" y "del intercambio de ideas" se incorpore a todo proyecto político, porque este tipo de cultura será la que ponga sobre la mesa "soluciones complejas a problemas complejos".

CIUDADANOS "FÁCILES DE MANEJAR"

En su intervención, el ministro, utilizando las palabras pronunciadas por el Nobel italiano Eugenio Montale, ha indicado que el sistema nervioso del hombre contemporáneo no estaba preparado para los problemas contemporáneos, por lo que su identidad y responsabilidad se diluía en la masa, y una vez ahí los ciudadanos eran "muy fáciles de manejar".

Un hecho, que según ha dicho, se está viendo actualmente en España, donde están apareciendo "soluciones fáciles a problemas complejos" y contra eso es contra lo que "hay que luchar", ha dicho.

En esta línea, José Guirao ha defendido que la cultura es una "herramienta fundamental" porque es un elemento que conecta a las personas, aunque ha afeado que en los países donde el nacionalismo tiene cierta implantación se ha utilizado la cultura para lo contrario de su finalidad.

Así, ha dicho que se ha utilizado la cultura para reducir "el espacio de debate", ya que si solo se habla de "lo nuestro" la ciudadanía no se preocupa de lo que pasa con sus vecinos, ha dicho, momento en el que ha alertado de que se están construyendo "sociedades insolidarias" porque éstas están "incomunicadas".

En este sentido, ha abogado por no dejar de construir "sociedades abiertas" y "complejas", al tiempo que ha indicado que el PSOE y la socialdemocracia ya no son la "penúltima frontera" sino la "última", por lo que ha añadido que si la socialdemocracia no se afianza y progresa lo que viene detrás es la "barbarie"

"No somos consciente de la enorme responsabilidad que tenemos como partido político", ha indicado José Guirao.

También se ha referido en su intervención a que se ha intentado "desde la izquierda y la derecha" que el PSOE "no cuente", a lo que ha añadido que los socialistas no se pueden "dejar engañar", ya que "no son más de izquierdas los que hacen un tipo de planteamientos que no son viables ni son más patriotas los que hacen que desde la derecha intentan que la identidad se convierta es una manera de hacer un hoyo en el suelo para meter la cabeza como las avestruces".

En esta línea, José Guirao ha dicho que la identidad es el "suelo firme" que debe servir a los ciudadanos para tomar impulso y saltar de su zona de confort y abrirse "al mundo", ya que, como ha sostenido, todos los problemas actuales están en el "tablero nacional".

"(Europa) Es nuestro desafío más importante. Fuera de Europa no podemos ir a ninguna parte, solo podemos ir hacia atrás. Fuera de Europa no hay futuro, pero una Europa entendida como la entendieron los fundadores, no esta Europa que nos quieren vender desde Italia", ha añadido, al tiempo que ha huido de "Europa bunker", apostando por un continente en el que circulan trenes, personas y "sobre todo ideas".

Finalmente, el ministro ha invitado a hacer el "mejor diagnóstico" dentro del "territorio de las ideas" y ha añadido que donde se ganan las elecciones nacionales es en los pueblos y comunidades, porque son los lugares de donde salen los proyectos que la gente "pueden tocar".