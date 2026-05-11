Una joven de 24 años resulta intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en un incendio en Casatejada

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata en una imagen de archivo- EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 24 años ha resultado herida este lunes por intoxicación de monóxido de carbono en un incendio en una vivienda ubicada en el Paseo José Antonio Pavón de Casatejada (Cáceres).

La herida ha sido traslada al Hospital Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata, donde ha ingresado en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del incendio se han desplazado bomberos del parque de Navalmoral de la Mata, efectivos de servicio de la Guardia Civil, un equipo del Centro de Salud de Casatejada y una unidad medicalizada de emergencia.