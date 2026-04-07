Heridas graves por intoxicación de monóxido de carbono dos menores y una joven en Barquilla de Pinares (Cáceres)

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 6 y 13 años y una joven de 19 años han resultado heridas graves por intoxicación de monóxido de carbono en la pedanía de Barquilla de Pinares (Cáceres).

Una llamada al 112 cerca de las 23,30 horas informó de este suceso, hasta donde se desplazaron una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del PAC de Talayuela y efectivos de la Guardia Civil y bomberos.

Las heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, según los datos aportados por el Centro de Urgencias 112 Extremadura.