Heridas tres personas, una de ellas grave, en la salida de vía de un vehículo en Mérida

MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida grave en una salida de vía ocurrida este sábado en Mérida, en la cual también han resultado heridos un varón de 43 años y otro de 15.

El accidente ha sido registrado alrededor de las 8,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la salida de vía con impacto de un vehículo en el kilómetro 617 de la A-66.

Por cuenta del siniestro, la mujer de 48 años ha resultado politraumatizada, al igual que el varón de 43 que permanece en estado "menos grave". Por su parte, el menor de 15 años se encuentra herido de carácter leve, según el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde los heridos han sido trasladados al Hospital de Mérida, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una ambulancia convencional, efectivos del Cpei de Badajoz y de la Guardia Civil, así como personal de mantenimiento de carreteras.