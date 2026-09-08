Un herido en un accidente de tráfico en Casar de Palomero

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este pasado lunes, 7 de septiembre, en Casar de Palomero (Cáceres).

El siniestro se ha producido en la carretera CC-201, en dirección hacia Mohedas de Granadilla, sobre las 21,45 horas, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia al encontrarse mareado. Han intervenido una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.