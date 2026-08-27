Un herido atrapado en un vehículo tras una colisión con un camión en La Zarza

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y un camión en la carretera Ex-105, en La Zarza (Badajoz), ha provocado un herido grave que ha sido rescatado del interior del vehículo en el que había quedado atrapado.

El siniestro se ha producido sobre las 12,15 horas en el kilómetro 37,500 de la citada vía, según la información que facilita el 112 de Extremadura. La víctima es un hombre, de 71 años de edad, que ha sido trasladado al Hospital de Mérida con diversos traumatismos.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del centro de salud de la localidad, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una dotación del parque de bomberos de Mérida, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de la carretera.