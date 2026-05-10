Un herido de carácter "menos grave" tras la salida de vía de un vehículo cerca de Castuera

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 31 años, ha resultado herido de carácter "menos grave" tras la salida de vía de un vehículo en la EX-103, cerca de Castuera.

El 112 Extremadura recibió aviso en torno a las 00,17 horas de este domingo sobre la salida de una vía en el punto kilométrico 96 de la EX-103.

Hasta el lugar del suceso, se han acercado efectivos del Punto de Atención Continuada de Castuera y una Unidad Medicalizada de Emergencias, ambos del Servicio Extremeño de Salud; una patrulla de la Guardia Civil; y un equipo de emergencias de carreteras.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva.