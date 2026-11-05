Un herido en una colisión por alcance de dos turismos en la Ex-110 en Zafra

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MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años de edad ha resultado herido 'menos grave' en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos ocurrido este jueves, 5 de noviembre, cerca de Zafra.

El siniestro ha consistido en una colisión por alcance de dos turismos en el kilómetro 10 de la carretera autonómica Ex-110, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Zafra tras ser rescatado del interior de su vehículo, en el que había quedado atrapado. Han intervenido efectivos de Guardia Civil, dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, además de un equipo médicos del centro de salud de la localidad, bomberos del parque de Zafra y un equipo de emergencias de la demarcación de carreteras de la Junta de Extremadura.