Archivo - Entrada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BOHONAL DE IBOR (CÁCERES), 22 (EUROPA PRESS)

Un varón, de 26 años, ha resultado herido crítico en un accidente de tráfico ocurrido en la EX-387, cerca de Bohonal de Ibor (Cáceres).

El suceso se ha producido este pasado sábado, en torno a las 22,40 horas, entre los puntos kilométricos 6 y 7 de la vía, que se sitúan entre Bohonal de Ibor y Peraleda de San Román, según el parte del 112 Extremadura.

Como consecuencia del accidente, el hombre ha sufrido un politraumatismo y un traumatismo craneal y ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Además, un segundo ocupante ha tenido que ser trasladado al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bohonal de Ibor como consecuencia de una crisis de ansiedad.

Los recursos movilizados han sido una unidad medicalizada de emergencia, efectivos del PAC de Bohonal de Ibor, una ambulancia convencional y efectivos de la Guardia Civil.