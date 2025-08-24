Herido grave por asta de toro un hombre de 66 años durante un festejo taurino en Guadalupe

CÁCERES, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 66 años ha resultado herido de carácter grave por asta de toro, en el marco de un festejo taurino celebrado este pasado sábado en la localidad cacereña de Guadalupe.

El suceso ha sido registrado minutos después de las 20,30 horas en la Plaza de Santa María de la referida localidad, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias con base en Cañamero y efectivos de servicio de la Guardia Civil.