Herido grave un camionero tras salirse de la vía en la EX-112 en Jerez de los Caballeros

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de 51 años han resultado herido grave tras salirse de la vía este lunes en el kilómetro 32 de la carretera EX-112, en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del CEPEI de Badajoz, según los datos aportados por el 112.

Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido una fractura de clavícula y un trauma torácico, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Badajoz.