Herido grave un hombre tras ser atropellado por un tractor cuando trabaja en Talarrubias

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años de edad se encuentra grave tras ser atropellado por un tractor cuando estaba trabajando en la carretera BA-137 cerca de Talarrubias (Badajoz).

Una llamada al 112 de Extremadura a las 14,40 horas ha alertado sobre este accidente laboral ocurrido en un punto entre los kilómetros 4 y 5 de la citada carretera provincial.

El herido sufre una fractura de pelvis y ha sido trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Hasta el lugar se han desplazado diversos recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, incluido un helicóptero sanitario para trasladar al herido, así como efectivos de la Guardia Civil y de la policía local de Talarrubias.