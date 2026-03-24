Herido grave un trabajador de 23 años al caer de una altura en Badajoz

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MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 23 años de edad ha resultado herido grave al caer de una altura este martes, 24 de marzo, en la barriada de Llera de Badajoz.

El accidente laboral se ha producido sobre las 13,50 horas, momento en el que una llamada al 112 de Extremadura ha alertado sobre el siniestro.

El joven, que ha sufre politraumatismos, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional.