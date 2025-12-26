Herido en una pierna por un disparo accidental en una montería en Casas de Millán (Cáceres)

Archivo - Coto privado de caza - AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA - Archivo

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años de edad ha resultado herido por un disparo por arma de fuego en una pierna durante una montería en la localidad cacereña de Casas de Millán.

El accidente personal ha tenido lugar este viernes sobre las 11,30 horas en la finca El Encinar, según informa el Centro 112 de Extremadura.

El herido, de carácter 'menos grave', ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud hasta el Hospital Universitario de Cáceres, donde ha sido intervenido de una herida de en el muslo con orificio de entrada y salida, si bien en la radiografía se aprecia una esquirla de la bala.