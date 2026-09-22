Un herido al salirse de la vía con su vehículo y volcar a la altura de Zafra

Archivo - Hospital de Zafra - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este martes, 22 de septiembre, cerca de la localidad pacense de Zafra.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía y posteriormente ha volcado sobre las 6,50 horas en la carretera Ex-101, a la altura de la citada localidad, según informa el 112 de Extremadura.

El herido ha sufrido diversos traumatismos y ha sido atendido y trasladado por los recursos de emergencia hasta el Hospital de Zafra.

En concreto, han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Badajoz de los parques de Zafra y Villafranca de los Barros, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de emergencias de la demarcación de carreteras.