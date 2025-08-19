Herido con trauma craneal un hombre tras caer desde una escalera mientras trabajaba en Malpartida de Plasencia

MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha resultado herido de carácter grave, con trauma craneal, tras caer desde unas escaleras mientras trabajaba este martes, día 19, en Malpartida de Plasencia (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 13,40 horas en la calle Derechos Humanos de Malpartida de Plasencia, y como consecuencia del mismo ha sido derivado en estado grave hasta el Hospital Virgen del Puerto placentino, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar cde los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos de la Guardia Civil, y técnicos de la Dirección General de Trabajo.